Almanya'yı 'şakamız yok' diyerek tehdit ettiler! 20 bin fil göndeririz

Dünya fil nüfusunun yaklaşık üçte birine ev sahipliği yapan Botsvana’da Devlet Başkanı Mokgweetsi Masisi, fil avcılığını önlemek amacıyla av malzemeleri satışına yönelik kısıtlamalar getirmek isteyen Almanya’yı, ülkeye 20 bin fil göndermekle tehdit etti.

Masisi, Bild gazetesine verdiği beyanatta, ülkede yaklaşık 130 bin fil yaşadığını, koruma çabaları sonucunda fil nüfusunda patlama yaşandığını ifade etti.

"ŞAKA YAPMIYORUZ, HAYIR HAYIR CEVABINI DA KABUL ETMİYORUZ"

Fil sürülerinin mülklere ve mahsullere hasar verip, insanların ölümüne yol açtığını belirten Masisi “Fil nüfusunun korunmasına yönelik faaliyetlere devam etmesi durumunda Almanya’ya 20 bin fil göndereceğiz. Şaka yapmıyoruz. Hayır cevabını da kabul etmeyeceğiz” ifadesini kullandı. Botsvana, fil avcılığı yasağını 2019’da kaldırmıştı.