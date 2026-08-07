Dünyayı ayağa kaldıran iddia: Putin 5. Madde'yi test etmek için o ülkeleri gözüne kestirdi!

ABD istihbarat raporlarına dayandırılan habere göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna'da yaşadığı tıkanıklığı aşmak ve İttifak’ı parçalamak amacıyla bu sonbahardan itibaren bir NATO üyesine yönelik sınırlı bir saldırı düzenleyebileceği öne sürüldü.

ABD’nin önde gelen yayın organlarından Wall Street Journal’ın (WSJ) ABD istihbarat raporlarına dayandırdığı habere göre, Washington ve Avrupa başkentlerinde Rusya’nın NATO’ya yönelik tehdit seviyesine ilişkin değerlendirmeler kökten değişti.

Daha önce Moskova’nın Ukrayna’daki savaşa odaklandığı için bir NATO ülkesine saldırma olasılığını "düşük" gören ABD’li yetkililer, yeni istihbarat verileri doğrultusunda Putin’in İttifak’ın kararlılığını sınamak üzere harekete geçebileceği uyarısında bulundu.

HEDEF: 5. MADDE’Yİ TEST ETMEK VE İTTİFAK’I BÖLMEK

Haberde yer alan detaylara göre, Rusya'nın bu sonbahar ile 2029 yılları arasında hibrit savaş konsepti, siber saldırılar veya doğrudan sınır bölgelerini hedef alan sınırlı bir kara harekatı ile bir NATO ülkesini kışkırtabileceği düşünülüyor.

Saldırının ana hedefi ise NATO’nun kolektif savunmayı öngören 5. Maddesi’nin işlevselliğini test etmek ve ABD ile Avrupalı müttefiklerin arasına nifak sokarak İttifak’ı parçalamak olacak.

Özellikle Baltık ülkeleri ve Polonya’nın doğrudan tehdit altında olduğuna dikkat çekilirken, Kremlin’in, Baltık bölgesindeki kritik altyapıları vurmak için Ukrayna yapımı İHA’ları kullanarak "sahte bayrak" operasyonları düzenleyebileceği de değerlendirildi.

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ABD’NİN MÜHİMMAT SIKINTISI

İstihbarat değerlendirmelerindeki söz konusu değişimde, Rus güçlerinin cephede ağır kayıplar vererek yavaş ilerlemesi ve Kiev’in İHA saldırılarıyla Rus enerji altyapısına ağır darbeler vurması etkili oldu. Putin’in iç kamuoyuna sunabileceği yeni bir "zafer" arayışına girmesinin, Moskova'yı daha tehlikeli adımlar atmaya itebileceği ifade ediliyor.

Öte yandan raporlar, ABD’nin Orta Doğu'daki krizler ve Ukrayna’ya yapılan sevkiyatlar nedeniyle uzun ve kısa menzilli füze stoklarında (ATACMS, Stinger, Patriot ve THAAD önleyicileri) ciddi mühimmat sıkıntısı yaşadığı bir döneme denk geldi. ABD Başkanı Donald Trump’ın, Ukrayna’dan gelen hava savunma yardımı taleplerine "ABD’nin de füzelere ihtiyacı var" diyerek karşılık vermesi, Washington’ın muhtemel bir Rus kışkırtmasına karşı ne kadar hızlı ve sert cevap verebileceğine dair tartışmaları beraberinde getirdi.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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