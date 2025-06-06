Skandal karar, kurban kesimi yasaklandı! Gerekçe hayvanlardaki kıtlık oldu

Fas’ta Tarım ve İçişleri Bakanlıklarının yerel yönetimlere gönderdiği talimat doğrultusunda, Kurban Bayramı öncesinde ülkede hayvan pazarları kapatıldı, kurban kesimiyle bağlantılı bütün ticari faaliyetler geçici olarak durduruldu.

Fas’ın başkenti Rabat’ta yasak nedeniyle kurbanlık alamayan vatandaşlar, dini bir vecibeyi yerine getiremeyecek olmanın burukluğu içinde bayrama hazırlanıyor. Bu skandal karar, ülkede son yıllarda artan kuraklık ve hayvan varlığındaki azalma gerekçe gösterilerek alındı. Tarım Bakanlığının verilerine göre, Fas’ta son yedi senedir süren kuraklık hayvan varlığında yüzde 38 oranında azalmaya yol açtı.

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SADECE KRAL KESECEK!

Fas Kralı VI. Muhammed, Kurban Bayramı’na dair şubat ayında yaptığı açıklamada, bu sene halka kurban kesmekten feragat etmeleri çağrısında bulunmuş, bu ibadeti sembolik olarak onlar adına kendisinin yerine getireceğini ifade etmişti.

BU İLK DEĞİL

Ülkede 1963, 1981 ve 1996 yıllarında da halktan kurban kesmekten feragat etmeleri istenmişti.