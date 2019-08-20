Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

KYK Yurt Başvurusu KYK yurt başvuru kayıt nasıl yapılır? E devlet yurt kayıt ekranı |KYK yurt başvurusu ne zaman sona erecek? 2019 YKS sonuçları açıklandı. Binlerce öğrenci tercihini yaptı ve üniversitelere yerleşti. Şehir dışında okuyacak öğrenciler yurt başvurusu için nefeslerini tuttu. Öğrenciler 2019-2020 KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak, ücreti ne kadar, KYK Yurt Başvurusu KYK yurt başvuru kayıt nasıl yapılır? E devlet yurt kayıt ekranı |KYK yurt başvurusu ne zaman sona erecek? sorularını soruyor. Beklenen açıklama Cumhurbaşkanlığı'ndan geldi ve başvurular 19 Ağustos itibariyle başladı. Peki KYK Yurt Başvurusu KYK yurt başvuru kayıt nasıl yapılır? E devlet yurt kayıt ekranı |KYK yurt başvurusu ne zaman sona erecek?, KYK yurt başvurusu ne zaman sona erecek?. İşte KYK başvuru detayları

KYK Yurt Başvuru Nasıl Yapılır?



Yurt başvuru dönemi geldi. Öğrenciler barınma ihtiyaçlarını karşılayabilmek için araştırmalara başladı. Başvuru süreçlerinin tamamlanmasından sonra kayıt işlemleri başlayacak. Birçok farklı işlemi online ortama taşıyan E Devet bu konuda da vatandaşlara kolaylık sağlıyor. Yurt Kayıt İşlemleri internet ortamında sorgulanabiliyor.

E DEVLET’TEN YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

– e Devlet Kapısı’na T.C. kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yapın.

– Sağ üst kısımdaki arama çubuğuna “Yurt Başvurusu” yazın. (Direkt linki aşağıda bulabilirsiniz.)

– Açılan ekran üzerinden yurt başvurunuz ile ilgili bilgilere ulaşabilirsiniz…

E DEVLET YURT KAYIT EKRANI

YURTKUR ONLİNE İŞLEMLER EKRANI

KİMLERİN BAŞVURULARI DEĞERLENDİRİLMEZ?

1.Örgün Eğitime kaydı olmayan öğrenciler,

2.Kurum veya diğer resmi kuruluşların yurtlarından “Süresiz çıkarma cezası” veya öğretim kurumlarından 6 aydan fazla uzaklaştırma cezası almış öğrenciler,

3.Sabıka kaydı bulunan öğrenciler

-Taksirli suçlar hariç, herhangi bir suçtan dolayı hakkında 6 ay ve daha fazla hapis cezası ile kesinleşmiş mahkumiyeti bulunan öğrenciler (Cezası tecil edilenler hariç)

– Cezası tecil edilmiş olsa bile, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ile 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap Üçüncü Kısmının Beşinci Bölümü ile Dördüncü Kısımda düzenlenen suçlardan hüküm altına alınmış olması ve bu suçlardan haklarında açılan derdest kamu davası bulunan öğrenciler,

4.Toplu yerlerde yaşamaya engel olacak seviyede akıl ve ruh hastalığı veya bulaşıcı hastalığı olan öğrenciler,

5.Ailesinin ikametgâhı okulun bulunduğu belediye sınırları içerisinde bulunan öğrenciler,

– %40 engelli, yetiştirme yurdunda kalarak liseyi tamamlayan, anne ve babası vefat etmiş olan, Devlet koruması altındaki öğrenciler hariç.

KREDİ VE BURS BAŞVURULARI EKİM'DE

Yurtların ücretleri, standartlarına göre 200 lira ile 340 lira arasında değişiyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne bulunan yurtların ücreti 400 lira. Öğrencilere her ay toplamda 420 lira beslenme katkısı sağlanıyor. Ayrıca temmuz ve ağustos ayları için ise yurt ücreti alınmıyor. Rehberlik ve danışmanlık hizmeti almak isteyen öğrencilerilere sosyal çalışmacılar ve psikologlar tarafından hizmet veriliyor.

Öğrencilerin öğrenimlerine katkı sağlamak amacıyla ayrıca kredi ve burs imkanı da sağlanıyor. Halen 416 bin 775 öğrenciye burs, 1 milyon 194 bin 833 öğrenciye kredi olmak üzere toplam 1 milyon 611 bin 608 öğrenciye maddi destek veriliyor.

2019 yılında lisans öğrencilerine 500 lira, yüksek lisans öğrencilerine bin lira, doktora öğrencileri ve milli sporculara da bin 500 lira aylık maddi destek verildi. Kredi ve burs başvuruları ekim ayında yapılacak.

KYK YURT BAŞVURU SÜRECİ

1. Yükseköğretim Kurumları Sınavına girerek ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan hazırlık, birinci sınıf öğrencileri ile ara sınıf öğrencilerinin yurt başvuruları; Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından sınav sonuçları açıklandıktan sonra e-devlet portalı üzerinden yapılmaktadır. Normal öğrenim süresinde öğrenimlerini tamamlayamayan öğrencilere bir öğretim yılı daha yurtlarda barınma imkânı sağlanır, bu öğrenciler ara sınıf öğrencileri ile birlikte başvuru yapacaklardır.

2. ÖSYM tarafından ek kontenjanla bir yükseköğretim programına yerleştirilen öğrenciler, Özel yetenek sınavı ile yükseköğretim kurumlarına giren öğrenciler, lisansüstü öğrencileri, yatay ve dikey geçiş yapan öğrenciler,Başvurularını Genel Müdürlükçe belirlenecek süre içinde e-devlet portalı üzerinden yapacaklar.

3. Değerlendirme sonuçları; KYK’nın internet sayfası http://sonuc.kyk.gov.tr adresinden duyurulmaktadır.