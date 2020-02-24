Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakan Selçuk “Başkale, Saray ve Gürpınar’daki birkaç köy okulunda ufak çaplı hasar meydana geldi. Bu okullarımızda kesin hasar tespiti tamamlanıncaya kadar geçici süreyle taşımalı eğitim gerçekleştireceğiz. Onun dışında bölgedeki diğer okullarımızla ilgili bir sıkıntı söz konusu değil. Eğitimin aksamaması için her türlü tedbiri alıyoruz” dedi. Ardından Elâzığ ile ilgili konuşan Selçuk, şunları söyledi: Bugün burada okul zili çalacak. Okullarında hasar olan toplam 11 bin 371 öğrencimizi en yakın okullara yönlendirdik. Bölgede 98 okul binamızı kullanım dışı bırakma kararı aldık. Hayırseverler, şehirde 21 okul yapacak. İHA