Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BİLSEM sonuçları açıklandı mı, BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? BİLSEM 2020 ile ilgili detaylar internette sıkça araştırılıyor. Sene başında sınavlara girenler, sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını ve BİLSEM sınavları ne zaman başlayacak merakla bekliyorlar. Bilim ve Sanat Merkezleri sınavları sonuçları 2020 ile ilgili Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklamalarda bulunmuştu. BİLSEM sınav tarihleri belli oldu mu? BİLSEM 2020 sınav sonuçları ve BİLSEM sınav tarihleri 2020 detayları...

BİLSEM SONUÇLARI 2020 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, BİLSEM sınav sonuçları ile ilgili bir çalışma yapacaklarını ve kısa süre içerisinde sonuçları açıklayacaklarını geçtiğimiz haftalarda duyurmuştu.

Kurum tarafından daha önce yapılan açıklamada, '22 Nisan 2020 tarihinde açıklanması planlanan BİLSEM Grup Tarama Uygulama sonuçları tüm uygulamalar tamamlandıktan sonra http://meb.gov.tr adresinden duyurulacaktır.' denilmişti. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk en kısa sürede açıklama yapacaklarını duyurdu. Kesinleşen bir tarih verilmedi.