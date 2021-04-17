Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; üniversiteye 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile üniversitenin belirlenen birimlerine öğretim üyesi alınacak.
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi 3 öğretim üyesi alacak
17.04.2021 - 13:00 | Son Güncelleme: 17.04.2021 - 13:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörlüğü, 3 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : Nuh Naci Yazgan Üniversitesi,
783359 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/783359.aspx
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