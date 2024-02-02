MEB personel alımı tercih sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı. ÖSYM, KPSS-2024/3 tercih sonuçlarını açıkladı.

KPSS 2024/3 tercih sonuçlarıyla birlikte Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 19-25 Ocak 2024 tarihlerinde alınan tercih sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

KADRO DAĞILIMI

ÖSYM Başkanlığınca tamamlanan yerleştirme ile Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında görevlendirmek üzere 490 sözleşmeli büro personeli, 5 sözleşmeli avukat, 20 sözleşmeli diyetisyen, 150 sözleşmeli hemşire, 30 sözleşmeli mühendis (elektrik-elektronik, inşaat ve makine) olmak üzere toplam 695 sözleşmeli personel istihdam edecek.