Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Seçim
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer

    • MEB personel alımı tercih sonuçları açıklandı

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    MEB personel alımı tercih sonuçları açıklandı
    Kpss, Ösym, Haber

    Eğitim Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Milli Eğitim Bakanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı. ÖSYM, KPSS-2024/3 tercih sonuçlarını açıkladı.

    KPSS 2024/3 tercih sonuçlarıyla birlikte Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı.

    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 19-25 Ocak 2024 tarihlerinde alınan tercih sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

    Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

    KADRO DAĞILIMI

    ÖSYM Başkanlığınca tamamlanan yerleştirme ile Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında görevlendirmek üzere 490 sözleşmeli büro personeli, 5 sözleşmeli avukat, 20 sözleşmeli diyetisyen, 150 sözleşmeli hemşire, 30 sözleşmeli mühendis (elektrik-elektronik, inşaat ve makine) olmak üzere toplam 695 sözleşmeli personel istihdam edecek.

    Düzenleyen:  - Eğitim
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    KpssÖsym
    Haberler > Eğitim > MEB personel alımı tercih sonuçları açıklandı
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    YKS başvuruları başladı! Üç oturuma giren 885 lira ödeyecek - EğitimYKS başvuruları başladı! Üç oturuma giren 885 lira ödeyecekYükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları başladı - EğitimYükseköğretim Kurumları Sınavı başvuruları başladıSınava girecekler dikkat! YKS başvuruları bugün başlıyor - EğitimSınava girecekler dikkat! YKS başvuruları bugün başlıyorMEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdür: Pagan kültürünü istemiyoruz - EğitimMEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdür: Pagan kültürünü istemiyoruzÖSYM duyurdu: 2023-YDUS 2. Dönem sonuçları açıklandı - EğitimÖSYM duyurdu: 2023-YDUS 2. Dönem sonuçları açıklandıMEB, Diyalekt ile İngilizce öğretiyor - EğitimMEB, Diyalekt ile İngilizce öğretiyorOkullarda yeni müfredat şubat sonunda: Dersler sadeleşecek, devamsızlığa kırmızı çizgi - EğitimOkullarda yeni müfredat şubat sonundaUzmanlardan 'mezuna kalma kararı için acele etmeyin' uyarısı - EğitimUzmanlardan 'mezuna kalma kararı için acele etmeyin' uyarısıBursluluk sınavında tarih belli oldu - EğitimBursluluk sınavında tarih belli olduBakan Tekin genç eğitimcilerle buluştu: Başarı öğretmenle gelecek - EğitimBakan Tekin genç eğitimcilerle buluştu: Başarı öğretmenle gelecek
    Sonraki Haber Yükleniyor...