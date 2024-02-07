4A emekli aylığı hesaplama sayfası erişime açıldı! Milyonlar e-Devlet'e akın etti

SGK'nın yeni kök maaşları e-Devlet'e yüklemesinin ardından birçok kişi "Bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım" sorusuna cevap aramaya başladı. Bunun üzerine SGK; 4A, 4B, 4C Emekli Aylık Bilgisi Hesaplama ekranını yeniden erişime açtı. Uygulamanın yeniden devreye alınması ile bugünün parasıyla alacakları emekli maaşını merak eden milyonlar, sisteme adeta akın etti. Yoğunluk nedeniyle sistem bir süre hizmet veremedi. Peki emekli maaşı e-Devlet üzerinden nasıl öğrenilir? İşte detaylar...

Emeklilerin maaşlarının eşitlenmesi sonucu ortaya çıkan zam farkları hesaplara yatmaya başladı. Maaş farklarının da hesaba geçmesiyle Sosyal Güvenlik Kurumu, emeklilerin kök maaşlarını hesaplayarak yeni güncel tutarları e-Devlet sisteminde yayınladı.

4A, 4B ve 4C Emekli Aylık Bilgisi Hesaplama ekranı SGK’da tekrar erişime açıldı. Bunun üzerine yeni kök maaş hesabını öğrenmek isteyen milyonlarca kişi adeta e-Devlet'e akın etti. Yoğunluk nedeniyle sistem kilitlenirken, e-Devlet’te bulunan SGK sayfası bir süre hizmet veremedi.

"EMEKLİ OLDUĞUMDA NE KADAR MAAŞ ALIRIM?" YOĞUNLUĞU

Öte yandan, 2024 yılı ocak dönemi emekli aylık zammının ardından emekliliğe yaklaşan milyonlarca çalışan ‘Emekli olduğumda ne kadar maaş alacağım?’ ekranına erişmeye çalıştı. e-Devlet'teki sorgu, kök maaşını öğrenmek isteyenlerin oluşturduğu yoğunlukla birleşince sistemin çökmesine neden oldu.

EMEKLİ AYLIĞI HESAPLAMA E-DEVLET’TE YAPILABİLİYOR

2024 yılı ocak haziran dönemine ait aylık zammı ile birlikte SGK güncel zammı sisteme aktardı. Uygulama bir süre çalışmadı. Zam farklarının dağıtılmasıyla birlikte uygulama SGK tarafından bugünden itibaren hizmete girdi.

SGK’nın e-Devlet üzerinde uygulamaya koyduğu “4A Emekli Aylık Bilgisi Hesaplama” ekranı sayesinde, çalışmaya devam edenler emekli olduklarında alacakları maaşları öğrenebiliyor. Emeklilik tarihi ve maaş miktarı sigortalılık başlangıcı, prim gün sayısı ve yaş gibi birçok faktöre göre farklılık gösteriyor. Hem SGK’nın kendi sitesinden hem de e-Devlet’ten emeklilik tarihi ve tahmini maaş miktarı hesaplanabiliyor. Emekli maaşı hesaplaması uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/ adresinden yapılabiliyor.

4/A EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

4/B EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

4/C EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ