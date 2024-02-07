Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
 •      
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • Seçim
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer

    • 4A emekli aylığı hesaplama sayfası erişime açıldı! Milyonlar e-Devlet'e akın etti

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    4A emekli aylığı hesaplama sayfası erişime açıldı! Milyonlar e-Devlet&#039;e akın etti
    SGK, Emekli Maaşı Hesaplama, E-Devlet, Kök Maaş, Haber

    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    SGK'nın yeni kök maaşları e-Devlet'e yüklemesinin ardından birçok kişi "Bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım" sorusuna cevap aramaya başladı. Bunun üzerine SGK; 4A, 4B, 4C Emekli Aylık Bilgisi Hesaplama ekranını yeniden erişime açtı. Uygulamanın yeniden devreye alınması ile bugünün parasıyla alacakları emekli maaşını merak eden milyonlar, sisteme adeta akın etti. Yoğunluk nedeniyle sistem bir süre hizmet veremedi. Peki emekli maaşı e-Devlet üzerinden nasıl öğrenilir? İşte detaylar...

    Emeklilerin maaşlarının eşitlenmesi sonucu ortaya çıkan zam farkları hesaplara yatmaya başladı. Maaş farklarının da hesaba geçmesiyle Sosyal Güvenlik Kurumu, emeklilerin kök maaşlarını hesaplayarak yeni güncel tutarları e-Devlet sisteminde yayınladı.

    4A emekli aylığı hesaplama sayfası erişime açıldı! Milyonlar e-Devlet'e akın etti

    4A, 4B ve 4C Emekli Aylık Bilgisi Hesaplama ekranı SGK’da tekrar erişime açıldı. Bunun üzerine yeni kök maaş hesabını öğrenmek isteyen milyonlarca kişi adeta e-Devlet'e akın etti. Yoğunluk nedeniyle sistem kilitlenirken, e-Devlet’te bulunan SGK sayfası bir süre hizmet veremedi.

    "EMEKLİ OLDUĞUMDA NE KADAR MAAŞ ALIRIM?" YOĞUNLUĞU

    Öte yandan, 2024 yılı ocak dönemi emekli aylık zammının ardından emekliliğe yaklaşan milyonlarca çalışan ‘Emekli olduğumda ne kadar maaş alacağım?’ ekranına erişmeye çalıştı. e-Devlet'teki sorgu, kök maaşını öğrenmek isteyenlerin oluşturduğu yoğunlukla birleşince sistemin çökmesine neden oldu.

    4A emekli aylığı hesaplama sayfası erişime açıldı! Milyonlar e-Devlet'e akın etti

    EMEKLİ AYLIĞI HESAPLAMA E-DEVLET’TE YAPILABİLİYOR

    2024 yılı ocak haziran dönemine ait aylık zammı ile birlikte SGK güncel zammı sisteme aktardı. Uygulama bir süre çalışmadı. Zam farklarının dağıtılmasıyla birlikte uygulama SGK tarafından bugünden itibaren hizmete girdi.

    4A emekli aylığı hesaplama sayfası erişime açıldı! Milyonlar e-Devlet'e akın etti

    SGK’nın e-Devlet üzerinde uygulamaya koyduğu “4A Emekli Aylık Bilgisi Hesaplama” ekranı sayesinde, çalışmaya devam edenler emekli olduklarında alacakları maaşları öğrenebiliyor. Emeklilik tarihi ve maaş miktarı sigortalılık başlangıcı, prim gün sayısı ve yaş gibi birçok faktöre göre farklılık gösteriyor. Hem SGK’nın kendi sitesinden hem de e-Devlet’ten emeklilik tarihi ve tahmini maaş miktarı hesaplanabiliyor. Emekli maaşı hesaplaması uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/ adresinden yapılabiliyor.

    4/A EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

    4/B EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

    4/C EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    SGKEmekli Maaşı HesaplamaE-DevletKök Maaş
    Haberler > Ekonomi > 4A emekli aylığı hesaplama sayfası erişime açıldı! Milyonlar e-Devlet'e akın etti
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Martı'dan yapay zeka adımı! ABD'li şirketi satın aldı - EkonomiMartı'dan yapay zeka adımı!2 bin kişilik anket ortaya koydu! İşte Türkiye ekonomisinin en önemli sorunu - Ekonomiİşte Türkiye ekonomisinin en önemli sorunuBakan Şimşek'ten yerelde üretim mesajı - EkonomiBakan Şimşek'ten yerelde üretim mesajıEmekli bayram ikramiyeleri artacak mı? Bakan Işıkhan cevapladı - EkonomiBakan Işıkhan duyurdu: Emeklinin bayram ikramiyesi artıyor!Borsa rekora doymuyor! Yeni güne de zirvede başladı - EkonomiYeni güne de zirvede başladıEmekliye seyyanen zamda dikkat çeken analiz! "Erdoğan sinyali verdi" dedi, rakam açıkladı - EkonomiEmekliye seyyanen zam yolda!Borsada seçime kadar 10 bin senaryoları! Endeks 9 bin puan sınırında - EkonomiBorsada seçime kadar 10 bin senaryoları!SSK'lıların ardından sıra Bağ-Kurlularda! SGK e-Devlet'e yeni kök maaşları ekledi - EkonomiSGK e-Devlet'e yeni emekli maaşlarını yüklediAltında dar alanda kısa paslaşmalar! Bant hareketi devam ediyor, işte son fiyatlar - EkonomiAltında dar alanda kısa paslaşmalar! Bant hareketi devam ediyor, işte son fiyatlarDolarda yukarı seviyeler zorlanıyor, sınırlı yükselişle yeni gün başlıyor - EkonomiDolarda yukarı seviyeler zorlanıyor, sınırlı yükselişle yeni gün başlıyor
    Sonraki Haber Yükleniyor...