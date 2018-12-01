Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ocak ayıyla birlikte çalışan-çalışmayan herkesin geliri artacak. 1 Ocak'ta yürürlüğe girecek yeni asgari ücret bu ay belirlenecek. Bu ücrette yapılacak artış sadece asgari ücretlileri değil, geniş bir kesimi de etkileyecek. İşsiz kalanlara halen 10 aya varan maaş ödemesi yapılıyor. Halen işsizlere en düşük 805,63, en yüksek bin 611,28 lira ödeme yapılıyor. Ocak'ta bu tutarlar asgari ücretteki artışla yükselecek.

Asgari ücret, 2018'dekiyle aynı oranda artırılırsa zam yüzde 14.17 olacak. Asgari ücret için 2 bin ve 2 bin 250 lira rakamları da telaffuz ediliyor. Net asgari ücretin 2 bin lira (brüt 2 bin 532 lira) olması halinde en düşük işsizlik maaşı bin 5 liraya, en yüksek işsizlik maaşı da 2 bin 10 liraya çıkacak. Asgari ücret 2 bin 250 liraya çıkarılırsa da işsizlik maaşı en az bin 130, en çok da 2 bin 261 lira olacak. (Takvim)