İstanbul Kapalıçarşı'da 5,2850 liradan alınan dolar 5,2870 liradan, 6,0240 liradan alınan euro ise 6,0260 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 5,2840 liradan, euro ise 6,0190 liradan satılmıştı. 