İstanbul Kapalıçarşı'da 5,2850 liradan alınan dolar 5,2870 liradan, 6,0240 liradan alınan euro ise 6,0260 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 5,2840 liradan, euro ise 6,0190 liradan satılmıştı.
Dolar, 5,29'un altında
27.12.2018 - 09:33 | Son Güncelleme: 27.12.2018 - 09:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Serbest piyasada dolar 5,2870 liradan, euro ise 6,0260 liradan güne başladı.
Etiketler : Serbest piyasa,dolar,ekonomi,
595405 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/595405.aspx
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