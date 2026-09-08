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Ekonomi

Orta Doğu'da kripto trafiği: Çatışmaların etkisiyle işlem hacmi 350 milyar dolara ulaştı

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Orta Doğu'da kripto trafiği: Çatışmaların etkisiyle işlem hacmi 350 milyar dolara ulaştı

Bitcoin Policy Institute'un raporuna göre Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da yıllık blockchain işlem hacmi 2025-2026 döneminde 350 milyar dolara ulaştı. 2022'de yaklaşık 100 milyar dolar olan işlem hacmi böylece üç kattan fazla arttı. Raporda, İsrail-İran çatışmasının Bitcoin ve stablecoin kullanımındaki artışta etkili olduğu belirtildi.

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Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da kripto varlıklara yönelik işlemler son yıllarda hızla arttı. Bitcoin Policy Institute tarafından yayımlanan rapora göre bölgede 2022'de yaklaşık 100 milyar dolar seviyesinde bulunan yıllık blockchain işlem hacmi, 2025-2026 döneminde 350 milyar dolara yükseldi.

Raporda, bölgedeki jeopolitik gelişmelerin yatırımcıların dijital varlıklara yöneliminde etkili olduğu ifade edildi.

İSRAİL-İRAN ÇATIŞMASI KRİPTOYA YÖNELİMİ ARTIRDI

Rapora göre İsrail ile İran arasındaki çatışma, yatırımcıların servetlerini korumak ve fon transferlerini sürdürebilmek amacıyla dijital varlıklara olan ilgisini artırdı.

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Araştırmacılar, bölgedeki sermayenin doğrudan bölge dışına çıkması yerine giderek daha fazla kripto varlıklara yöneldiğini belirtti. Raporda bu eğilimin, Bitcoin'in ekonomik ve jeopolitik belirsizlik dönemlerinde bir korunma aracı olarak öne çıktığına işaret ettiği kaydedildi.

BİTCOİN'İN PİYASA PAYI YÜZDE 64,8'E YÜKSELDİ

Çatışmanın ilk döneminde Bitcoin'in küresel piyasalardaki diğer riskli varlıklarla birlikte değer kaybettiği belirtildi. Ancak sonraki süreçte yatırımcıların daha riskli kripto paralardan Bitcoin'e yönelmesiyle Bitcoin'in kripto piyasasındaki payının yüzde 64,8'e çıktığı aktarıldı.
Raporda Mısır, Türkiye, Lübnan ve İran'da Bitcoin'in yanı sıra dolara endeksli stablecoinlere yönelik kullanımın arttığı ifade edildi.

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Editör : GÜNCE NUR İNCE
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