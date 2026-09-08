Av sezonunun başlamasıyla tezgahlarda palamut bolluğu yaşanıyor. Sezona 200 liradan başlayan palamut, Bartın'da 60 TL'ye kadar düştü. Fiyatı ucuz bulan vatandaşlar poşet poşet alıp stok yaptı.

1 Eylül'de av sezonun başlamasının ardından tanesi 200 TL ile tezgahları doldurdu. Bartın'da yaklaşık bir haftadır tanesi, 125 TL'den satılan palamut, son günlerde yaşanan balık bereketi fiyatlara da yansıdı.

Palamut sudan ucuz! Fiyat bakın kaç liraya düştü

TANE FİYATI 60 TL'YE DÜŞTÜ

Palamudun fiyatı, kentteki bir çok balık tezgahında tanesi 100 TL'ye düşerken, rekabetin de etkisiyle bazı balıkçılar palamudun adedini 60 TL'den satmaya başladı. Bartın Kemerköprü Mahallesi Davut Fırıncıoğlu Caddesi Kapalı Pazar yerinde bulunan bir balıkçı tezgahında tanesi 60 TL'den satılan palamut balığı yoğun ilgi gördü. Yol üstünden geçenlerin fiyatı duyunca durduğu balıkçı tezgahı, kampanyayı duyanların akınına uğradı.

Palamut sudan ucuz! Fiyat bakın kaç liraya düştü

VATANDAŞLAR FİYATTAN MEMNUN

Poşet poşet palamut alan vatandaşlar, fiyatın çok uygun olduğunu belirterek, düşen fiyatlarla birlikte balığa doyacaklarını kaydetti.

İlgiden memnuniyetini belirten balıkçılar ise, ellerindeki palamut bitene kadar kampanyaya devam edeceklerini kaydetti.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MESUT ŞAHİN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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