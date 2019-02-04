Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), bu geceyarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre fiyatında 6, otogazın litre satış fiyatında da 14 kuruş pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olacağını duyurdu.