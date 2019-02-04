Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), bu geceyarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre fiyatında 6, otogazın litre satış fiyatında da 14 kuruş pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olacağını duyurdu.
Benzin ve otogaza zam
04.02.2019 - 16:53 | Son Güncelleme: 04.02.2019 - 17:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bu geceyarısından itibaren benzinde 6, otogazda ise 14 kuruş zam yapılacak.
Kaynak: İHA
Etiketler : benzine zam,
602366 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/602366.aspx
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