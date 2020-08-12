Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,37’lik yükselişle tamamladı. Endeks, 4,13 puanlık artışla 1.114,18 puanla kapanırken, toplam işlem hacmi 23,5 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,21 azalırken, holding endeksi de 0,36 değer kazandı.