Suya indi! Mavi Vatan'a yerli temizlikçi

Türkiye’nin ilk yerli tarama gemisi “UAB MAVİ VATAN” suya indirildi. 85 metrelik gemi, 20 metre derinliğe kadar tarama yapacak. 2 bin metreküp kapasiteye sahip UAB MAVİ VATAN, özellikle kirlilikle boğuşan körfezlerdeki temizlik çalışmalarına katkı verecek.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yerli dizaynla Türk tersanelerinde ilk kez inşa edilen emici özellikli tarama gemisi UAB MAVİ VATAN’ın suya indirildiğini bildirdi. Uraloğlu, 10 Nisan 2025 tarihinde ilk blok kaynağı yapılan geminin birkaç aylık seyir tecrübesinin ardından hizmete alınacağını açıkladı.

Mavi Vatana yerli temizlikçi!

Uraloğlu, “Gemimiz 85 metre boya, 20 metre tarama derinliğine ve 2 bin metreküp kapasiteye sahip. Özellikle körfezlerimizdeki tarama ve temizlik çalışmalarını bakanlığımıza ait kendi millî gemimizle gerçekleştirebileceğiz” dedi. Geminin tam otomasyon özelliğine dikkati çeken Uraloğlu, “UAB MAVİ VATAN, tam otomasyon özelliği sayesinde seyir hâlindeyken de tarama yapabilecek. Gemimizi birkaç aylık seyir tecrübesinin ardından hizmete alacağız” diye konuştu.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala