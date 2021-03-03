Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 1,39 değer kazandı. Endeks 21,30 puan artışla 1.550,12 puana çıkarken, toplam işlem hacmi 14,1 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,95, holding endeksi ise yüzde 1,32 değer kazandı.
Borsa ilk yarıda yükseldi
03.03.2021 - 13:25 | Son Güncelleme: 03.03.2021 - 13:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 1,39 değer kazandı.
Etiketler : borsa,bist,ekonomi,
771814 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/771814.aspx
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