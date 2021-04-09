Spot piyasada 9 Nisan 2021 anlık ve güncel çeyrek altın alış fiyatı 734,35 lira, satış fiyatı 75,295 liradan işlem görüyor.
Gram altında ise alış fiyatı 458,76 lira, satış fiyatı 458,99 lira seviyesinde yer alıyor.
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Spot piyasada 9 Nisan 2021 anlık ve güncel çeyrek altın alış fiyatı 734,35 lira, satış fiyatı 75,295 liradan işlem görüyor.
Gram altında ise alış fiyatı 458,76 lira, satış fiyatı 458,99 lira seviyesinde yer alıyor.
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