Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı tarafından yarın açıklanacak cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde ayrıntılar belli olmaya devam ediyor. Son 20 yılda TOKİ ile 1 milyon 170 bin sosyal konut üretildi. Ama ilk kez, tek seferde 250 bin konut yapılacak. 100 bin altyapılı arsayla konut yapma imkânı sağlanacak ve Ankara’da 100, Adana’da 500, İzmir’de 700 olmak üzere toplam 28 ilde 10 bin sanayi sitesiyle vatandaşa kendi işini kurma imkânı verilecek. 250 bin konut, yaklaşık 362 milyar liralık yatırım ile gerçekleştirilecek.

FİYATLARI DA DÜŞÜRECEK

Bu denli büyük bir yatırımın çarpan etkisiyle, 1,5 trilyon liradan fazla bir ekonomik hareketliliğe yol açacağı öngörülüyor. Dev proje kira ve konut fiyatlarının düşürülmesine de olumlu katkı sunacak. Kampanya en az 100 bin yeni istihdam katkısı sağlayacak. 250’den fazla alt sektörü ilgilendirmesi sebebiyle ekonominin, sanayinin, ticaretin çarklarını hızlandıracak. Gençler, emekliler, şehit yakınları-gaziler ile engellilere kontenjan ayrılan projenin ilk etabıyla 1 milyonun üzerinde insanı sağlıksız alanlardan, güvenli konutlara taşıyacak.

KONUT BAŞVURU ŞARTLARI

-T.C. vatandaşı olmak

-Proje il sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet etmesi veya proje il nüfusuna kayıtlı olması.

-Başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları içinde tapuda kayıtlı konutlarının bulunmaması; TOKİ ’den daha önce ev sahibi olmama.

’den daha önce ev sahibi olmama. -İstanbul için aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 16.000 TL, yurt genelinde 14.000 TL olması. (Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile bunların dul ve yetimleri hariç)

-Bir hane halkı adına, tek başvuru yapılması.

-Başvuruları yapacak vatandaşların; 18 yaşını tamamlamaları.

-Genç kategorisine .../09/1991 tarihinden sonra doğan vatandaşlar müracaat edebilecek.

ARSAYA BAŞVURU ŞARTLARI

-T.C. vatandaşı olmak.

-Yoksul ve dar gelirli olmak.

- Arsa tahsis edilecek kimselerin, kendisinin veya eşinin veya ergin olmayan çocuğunun herhangi bir belediye sınırı içinde ev yapmaya müsait arsaya veya her hangi bir yerde bir ev veya apartmanın ayrı bir dairesine karşılık olan arsa payına sahip olmaması şarttır.

tahsis edilecek kimselerin, kendisinin veya eşinin veya ergin olmayan çocuğunun herhangi bir belediye sınırı içinde ev yapmaya müsait arsaya veya her hangi bir yerde bir ev veya apartmanın ayrı bir dairesine karşılık olan arsa payına sahip olmaması şarttır. -775 sayılı Gecekondu Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği hükümleri uyarınca yapılmış olan uygulamalardan daha önce faydalanmamış olmak.

-Başvuru bedeli 500 TL.

SANAYİ SİTESİ BAŞVURU ŞARTLARI

-T.C. vatandaşı olmak.

-Projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olmak veya o il sınırlarında faaliyette bulunuyor olmak.

-18 yaşını doldurmuş olmak.

-Ustalık Belgesi, İş yeri Açma Belgesi, İlgili Oda Kayıt Belgesi veya Vergi Mükellefi olmak, e-Ticaret yapıldığına dair nace kodu v.b. bilgileri gösterir belgeler.

-Kendisinin, eşinin ve 18 yaşından küçük çocukları mülkiyetinde sanayi dükkânı olmaması.

-Başvuru bedeli 2.000 TL.

Sosyal konut hamlesinde inşaatçı da taşın altına elini koyacak Sosyal konut projesi ve konutta arsa desteklerinin sektöre olumlu katkı yapacağını ifade eden İMKON Genel Başkanı Tahir Tellioğlu bu projelere kendilerinin de destek sağlayacağını söyledi. Tellioğlu “Türkiye’de ortalama konut maliyetinin yarısını arsa maliyetleri oluşturuyor. Uygun arsa tahsis edilip maliyet düştüğü anda biz de üyelerimizden bunu fiyatlara yansıtmalarını talep edeceğiz” dedi.

Bakanlık eylem planını hazırladı: Romanlar için konut projesi Hükûmet, Roman vatandaşların hayatını kolaylaştıracak eylem planı hazırladı. Sosyal konut projeleri inşa edilecek. Mahallelerde ‘Genç Ofisler’ kurulacak. İstihdam ve eğitim alanında da adımlar atılacak.