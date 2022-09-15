Türkiye Gazetesi

TOKİ para hangi bankalara yatacak? 500 TL başvuru bedeli olan TOKİ’nin projelerine yoğun ilgi gösteriliyor. Projenin ilk iki gününde yüzbinlerce kişi başvuru işlemini tamamladı. Başvuru yapmadan önce en merak edilen konu ise TOKİ para yatırma oluyor. TOKİ başvuru para yatırma nasıl yapılır sorusunun cevabı merak ediliyor. Peki; TOKİ başvuru bedeli parası nasıl yatırılır?

TOKİ BAŞVURU PARA YATIRMA NASIL YAPILIR?

E-DEVLET

Başvuru sahibi;

• E-devlet üzerinden, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı hizmetleri arasında yer alan "Konut İşyeri Başvuru" hizmeti ile başvuru yapabilmektedir.

• Başvuru ekranında ve ilan metninde başvuru şartları ile ilgili bilgilendirme yer almaktadır.

• E-Devlet üzerinden projeyi seçerek başvurunuzu yapabilirsiniz.

• Başvuru durumunuzu E-Devlet Başvuru Listesi ekranından takip edebilirsiniz.

• E-Devlet başvuruları 28/10/2022 tarihinde sona erecektir.

• E-Devlet üzerinden Engelli ve Emekli kategorisinden başvuranlar için, sözleşme aşamasında engelli veya emekli olduklarına dair belge istenecektir.

• E-devlet kanalıyla başvurularda SMS ile iletilecek başvuru sahibi adına açılmış IBAN hesabına başvuru ücretinin belirlenen süre içerisinde eft, havale, ATM vb. ile yatırılması gerekmektedir. Aksi halde mevcut başvuru iptal edilecektir.

• Başvuru işlemlerini E-Devlet üzerinden yapan vatandaşların başvuru işlemleri yukarıda belirtilen şekilde tamamlanacak olup, ayrıca Banka şubelerinden başvuru için işlem yapmasına gerek bulunmamaktadır.

• Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri başvuruları sadece Banka Şubelerinden alınacaktır.

BANKALAR

Başvuruların kabul edileceği yer: Projesine göre T. C. Ziraat Bankası A.Ş./T. Halk Bankası A.Ş.'nin Proje ilindeki yetkili şubeleri (Projelerin Bankası ekli listede belirtilmiştir.)

Başvuru sahipleri;

• Nüfus Cüzdanı ile birlikte; Projenin bulunduğu ildeki yetkili Banka Şubelerinde "Başvuru ve Satın Alma Taahhütnamesi" imzalayacaktır.

• Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri, TOKİ ve Sosyal Güvenlik Kurumu sisteminden "Hak Sahipliği" onaylananlar, sadece yetkili banka şubelerinden başvuru yapabilecektir.

• Engelli vatandaşlarımız, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen kimlik kartının fotokopisi veya tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınmış (en az % 40 engelli olduğuna dair geçerli sağlık heyet raporuna ait "Belge" ile başvuru yapabilecektir. 18 yaşından küçük engelli çocuğu olan anne veya baba kendi adına Engelli kategorisinden başvuru yapabilecektir. (e-Devlet üzerinden başvuranlar kimlik kartı fotokopisi veya belgeyi sözleşme aşamasında ibraz edecekler.)

• Emekli Vatandaşlar, Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan emekli kimlik belgesi veya emekli olduğunu gösteren "Belge" ile başvuru yapabilecektir. Vefat eden emeklinin emekli olmayan eşi de başvuru yapabilir. (Vefat eden emeklinin aylık maaşını alan kızları hariç) (e-Devlet üzerinden başvurulanlar sözleşme aşamasında ibraz edecekler.)

TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ GERİ YATIYOR MU?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapılan konutlardan almak için kayıt parası yatıran kişilere para iadesi yapılıyor.

TOKİ ucuz konut projesine başvuruda bulunan fakat kurada ismi çıkmayan vatandaşlar, kura tarihinden 2 gün sonra Ziraat Bankası şubesine başvuruda bulunarak, yatırmış oldukları ücretleri geri alabilir.

TOKİ TAKSİTLER NE KADAR?

Türkiye'deki 81 ilin tamamında yapılacak 250 bin konut, 2+1 ve 3+1 dairelerden oluşacak.

608 bin TL'lik 2+1 daireler, 60 bin TL peşinat karşılığında aylık ödemesi 2 bin 280 TL başlayan taksitlerle, 240 ay vadeyle satılacak.

850 bin TL'lik 3+1 daireler, 85 bin TL peşinat karşılığında aylık ödemesi 3 bin 187 TL başlayan taksitlerle 240 ay vadeyle satılacak.

TOKİ başvuru ücreti nereye, hangi bankaya yatar? 2+1 ve 3+1 TOKİ başvuru ücreti ne kadar, kaç TL? TOKİ başvuru ücreti nereye yatar? TOKİ başvuru ücreti ne kadar? 2+1 ve 3+1 TOKİ projelerine her gün yüzbinlerce kişi başvuru yapıyor. Yoğun başvuruların olduğu dönemde ucuz konut almak isteyen vatandaşlar TOKİ başvuru ücretinin ne kadar olacağını araştırıyor. Ücretini hazırlayan ve yatırmak isteyen vatandaşlar da TOKİ başvuru ücretini nereye veya hangi bankaya yatacağını merak ediyor.

TOKİ taksitleri ne kadar? 2+1 3+1 TOKİ taksitleri sabit mi zamlanacak mı? TOKİ ödeme planı... TOKİ taksitleri ne kadar? TOKİ taksitleri sabit mi zamlanacak mı? 2+1 3+1 TOKİ taksitleri gündemde araştırılan konuların başında geliyor. TOKİ’den ev satın almak isteyen milyonlarca kişi ev fiyatları ve ödeyecekleri aylık taksitler hakkında bilgi almak istiyor. Yeni duyurulan toplu sosyal konut projelerinde başvuru ücreti 500 lira olarak belirlenmişti. Peki; TOKİ taksitleri ne kadar? TOKİ taksitleri sabit mi zamlanacak mı?

TOKİ İstanbul 2022 hangi ilçelerde olacak? 50 bin sosyal konut TOKİ İstanbul nerede olacak? TOKİ İstanbul nerede olacak? İstanbul'da inşa edilecek 50 bin konut için başvurular yoğunlaştı. 81 ilde inşa edilecek TOKİ sosyal konut projesinde en çok konut İstanbul’da yapılacak. Toplam 50 bin konutun yapılacağı İstanbul’da proje 6 ilçeyi kapsayacak. E-Devlet üzerinden yapılabilecek başvurularda gençler, emekliler, şehit yakınları ve gaziler ile engellileri kapsayan ayrı kontenjan olacak. İstanbul’da inşa edilecek projelerin hangi ilçelerde olacağı ise merak ediliyor.