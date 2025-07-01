Bu üründe risk büyüyor! Testten geçemedi, AB ihracatı kesebilir

Tarım ve Orman Bakanlığı, AB’ye ihraç edilen kuru incir partilerinde tespit edilen aflatoksin ve okratoksin-A uygunsuzlukları sebebiyle Türkiye’ye yönelik RASFF (Gıda ve Yem için Hızlı Alarm Sistemi) bildirimlerinde artışlar olduğuna dikkat çekti.

HABER MERKEZİ ANKARA - Bu durumun AB tarafından Türkiye’ye uygulanan yüzde 20 kontrol sıklığının artmasına, hatta ihracat kısıtlamaları gibi daha ciddi tedbirlerin gündeme gelmesine neden olabileceği ve aynı zamanda “Türk Malı” imajına zarar verme riski taşıdığı vurgulandı.