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Bu üründe risk büyüyor! Testten geçemedi, AB ihracatı kesebilir

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Bu üründe risk büyüyor! Testten geçemedi, AB ihracatı kesebilir
Gıda Güvenliği, Tarım Ve Orman Bakanlığı, Türkiye, Kuru İncir, Haber
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Tarım ve Orman Bakanlığı, AB’ye ihraç edilen kuru incir partilerinde tespit edilen aflatoksin ve okratoksin-A uygunsuzlukları sebebiyle Türkiye’ye yönelik RASFF (Gıda ve Yem için Hızlı Alarm Sistemi) bildirimlerinde artışlar olduğuna dikkat çekti.

HABER MERKEZİ ANKARA - Bu durumun AB tarafından Türkiye’ye uygulanan yüzde 20 kontrol sıklığının artmasına, hatta ihracat kısıtlamaları gibi daha ciddi tedbirlerin gündeme gelmesine neden olabileceği ve aynı zamanda “Türk Malı” imajına zarar verme riski taşıdığı vurgulandı.

Bu üründe risk büyüyor! Testten geçemedi, AB ihracatı kesebilir - 1. Resim

Bakanlık, AB ülkelerine yapılacak kuru incir ihracatında yüzde 100 aflatoksin analizi yapıldığı ve yalnızca analiz sonucu uygun olan ürünler için sertifika düzenlendiği, buna rağmen AB sınır kapılarında yüksek oranlı uygunsuzluk tespit edilmesinin, alınan önlemlerin sahada tam anlamıyla uygulanmadığını gösterdiğini bildirdi. Bakanlık kuru incir ihracatçılarına gönderdiği uyarı yazısında, işleme ve üretim süreçlerinde kurallara azami özen gösterilmesini, Türkiye’den AB’ye kuru incir ihracatının sürdürülebilirliği, Türk incirinin kalite imajının korunması ve ihracat kısıtlamalarının önlenmesi açısından ihracatçıların gerekli tedbirleri almasını istedi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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