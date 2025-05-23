Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Türkiye'ye güven sürüyor! Tam 2 milyar dolar... 2,5 katı talep geldi

Türkiye'ye güven sürüyor! Tam 2 milyar dolar... 2,5 katı talep geldi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Türkiye&#039;ye güven sürüyor! Tam 2 milyar dolar... 2,5 katı talep geldi
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından dış finansman piyasalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Ülkemize duyulan yatırımcı güveninin sürdüğünü belirten Bakan Şimşek, "Bakanlığımızın finansman programı kapsamında 2 milyar dolar tahvil ihracı gerçekleştirilmiş olup bu ihraca 2,5 katı aşan talep gelmiştir." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın  bu yıla ilişkin dış finansman programı çerçevesinde, dolar cinsinden tahvil ihracı için Bank of America, BNP Paribas, HSBC ve Morgan Stanley'e 21 Mayıs'ta yetki verildi. Söz konusu ihraç aynı gün sonuçlandı ve ihraç miktarı 2 milyar dolar olarak gerçekleşti. İhraca 140'ın üzerinde yatırımcı, ihraç tutarının 2,5 katından fazla talep gösterdi. Söz konusu gelişme ile ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten bir değerlendirme geldi. 

Bakan Şimşek'in açıklamaları şöyle: 

"Ülkemize duyulan yatırımcı güveni ile dış finansmana erişim küresel piyasalardaki belirsizliklere rağmen güçlü şekilde sürmektedir.

Bakanlığımızın finansman programı kapsamında 2 milyar dolar tahvil ihracı gerçekleştirilmiş olup bu ihraca 2,5 katı aşan talep gelmiştir.

Eximbank tarihindeki en yüksek sendikasyon kredisi ile 1 milyar dolar yeni kaynak sağlamıştır. Bu kaynak, diğer alanların yanı sıra özellikle düşük gelirli bölgelerdeki kadın girişimci KOBİ’ler ile yeşil ihracatçı KOBİ’lerin finansmana erişimini artırmak amacıyla kullanılacaktır."

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Napoli - Cagliari nerede izlenir, hangi kanalda canlı yayınlanacak, saat kaçta? Muhtemel ilk 11 belli oldu!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Merkez Bankası açıkladı! Vatandaşın enflasyon beklentisi yükseldi - EkonomiVatandaşın enflasyon beklentisi yükseldiTPAO, 3 ilde petrol arayacak - EkonomiTPAO, 3 ilde petrol arayacak'Yenidoğan Çetesi' soruşturmasında kapatılmıştı! Avcılar Hospital Hastanesi satışa çıkarıldı - EkonomiSatışa çıkarıldı! Dudak uçuklatan rakam...Erdoğan müjdesini vermişti! Yeni kredi destek paketinin detayları belli oldu - EkonomiYeni kredi destek paketinin detayları belli oldu‘Golden Visa’ imkanı talepleri arttırdı! Yurt dışından aldığımız ev yabancıya satışımızı aştı - EkonomiYurt dışından aldığımız ev yabancıya satışımızı aştıYükselirken füze, ucuzlarken kağnı! Yumurta üreticide ucuzladı marketler hâlâ direniyor - EkonomiYükselirken füze, ucuzlarken kağnı!
Sonraki Haber Yükleniyor...