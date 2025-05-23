Türkiye'ye güven sürüyor! Tam 2 milyar dolar... 2,5 katı talep geldi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından dış finansman piyasalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Ülkemize duyulan yatırımcı güveninin sürdüğünü belirten Bakan Şimşek, "Bakanlığımızın finansman programı kapsamında 2 milyar dolar tahvil ihracı gerçekleştirilmiş olup bu ihraca 2,5 katı aşan talep gelmiştir." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bu yıla ilişkin dış finansman programı çerçevesinde, dolar cinsinden tahvil ihracı için Bank of America, BNP Paribas, HSBC ve Morgan Stanley'e 21 Mayıs'ta yetki verildi. Söz konusu ihraç aynı gün sonuçlandı ve ihraç miktarı 2 milyar dolar olarak gerçekleşti. İhraca 140'ın üzerinde yatırımcı, ihraç tutarının 2,5 katından fazla talep gösterdi. Söz konusu gelişme ile ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten bir değerlendirme geldi.

Bakan Şimşek'in açıklamaları şöyle:

"Ülkemize duyulan yatırımcı güveni ile dış finansmana erişim küresel piyasalardaki belirsizliklere rağmen güçlü şekilde sürmektedir.

Bakanlığımızın finansman programı kapsamında 2 milyar dolar tahvil ihracı gerçekleştirilmiş olup bu ihraca 2,5 katı aşan talep gelmiştir.

Eximbank tarihindeki en yüksek sendikasyon kredisi ile 1 milyar dolar yeni kaynak sağlamıştır. Bu kaynak, diğer alanların yanı sıra özellikle düşük gelirli bölgelerdeki kadın girişimci KOBİ’ler ile yeşil ihracatçı KOBİ’lerin finansmana erişimini artırmak amacıyla kullanılacaktır."