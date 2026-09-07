Filmleri aratmayan kovalamaca! Polisi atlatıp otopark fişi alan şüpheliler kayıplara karıştı
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Eskişehir'de polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan ve kovalamaca esnasında sivil bir polis aracının kaza yapmasına neden olan iki şüpheli, motosikletlerini katlı bir otoparka bırakıp fiş alarak kayıplara karıştı. Şahısların otoparktaki rahat tavırları güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, terk edilmiş halde bulunan motosiklete polis ekiplerince toplam 400 bin TL rekor idari para cezası kesildi.
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