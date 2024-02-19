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    • Haberler > Gündem > 2 çocuğunun annesini tek kurşunla öldürdü

    2 çocuğunun annesini tek kurşunla öldürdü

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Antalya, Manavgat, Kadın Cinayeti, Haber

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Antalya'da 2 çocuk annesi Banu Uzun, 2 yıl önce ayrıldığı eşi tarafından evinde tabancayla öldürüldü. Katil zanlısı kısa sürede suç aleti ile birlikte yakalandı.

    Manavgat ilçesinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen bir ihbar sağlık ve Manavgat Emniyet İlçe Müdürlüğü ekiplerini alarma geçirdi. Kavaklı Mahallesi 6529 Sokak bir apartmanın zemin kat dairesine giren ekipler, tek başına yaşayan 40 yaşındaki Banu Uzun’un cansız bedeniyle karşılaştı.

    2 çocuğunun annesini tek kurşunla öldürdü

    TEK KURŞUNLA ÖLDÜRMÜŞ

    Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri sonucunda otelde kat görevlisi olarak çalıştığı öğrenilen 2 çocuk annesi Banu Uzun’un boynundan tek kurşunla vurularak hayatını kaybettiği belirlendi. Uzun’un cenazesi, Manavgat Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekibi, Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu gönderildi.

    2 çocuğunun annesini tek kurşunla öldürdü

    KISA SÜREDE YAKALANDI

    Banu Uzun'un cinayetinin şüphelisi olduğu belirlenen ve 2 yıl önce ayrıldığı ikinci eşi E. A, olayda kullandığı tabancayla birlikte Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından cadde üzerinde yakalandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor

    2 çocuğunun annesini tek kurşunla öldürdü

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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