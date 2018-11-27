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Kuzey Irak'a hava harekatı: 4 terörist öldürüldü
27.11.2018 - 09:56 | Son Güncelleme: 27.11.2018 - 09:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TSK:"Irak kuzeyi Zap ve Metina bölgelerine 26-27 Kasım 2018'de düzenlenen hava harekâtları neticesinde terör örgütüne ait silah mevzi ve mühimmat depoları imha edilmiş, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı dört bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir." dedi.
Etiketler : Irak kuzeyi Zap ve Metina,TSK,
590592 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/590592.aspx
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