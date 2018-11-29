Irak kuzeyindeki Hakurk, Avaşin-Basyan, Gara, Haftanin ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında 14 terörist etkisiz hale getirildi.
TSK'dan hava harekatı: 14 terörist etkisiz hale getirildi
29.11.2018 - 20:44 | Son Güncelleme: 29.11.2018 - 20:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Irak kuzeyindeki Hakurk, Avaşin-Basyan, Gara, Haftanin ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında 14 terörist etkisiz hale getirildi.
Etiketler : TSK',
591045 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/591045.aspx
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