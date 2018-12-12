Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, saat 16.00'da başladı.Erdoğan ile Bahçeli, son görüşmelerini 21 Kasım'da gerçekleştirmişti.