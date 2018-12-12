Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, saat 16.00'da başladı.Erdoğan ile Bahçeli, son görüşmelerini 21 Kasım'da gerçekleştirmişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüşmesi sona erdi
12.12.2018 - 17:04 | Son Güncelleme: 12.12.2018 - 17:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabulü sona erdi. Görüşme 1 saat sürdü.
Etiketler : Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüşmesi,
593102 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/593102.aspx
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