Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen ByLock kullanıcısı 11 kişiden 7'si yakalandı.
Ankara'da 'ByLock' operasyonu: 7 gözaltı
13.12.2018 - 10:49 | Son Güncelleme: 13.12.2018 - 10:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen ByLock kullanıcısı 11 kişiden 7'si yakalandı.
Etiketler : ankara,haberler,fetö,
593226 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/593226.aspx
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