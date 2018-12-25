Yoğun kar yağışı kısa sürede kent merkezinde araçları ve binaları beyaza bürüdü. Kütahya Belediyesi'ne bağlı ekipler ise tuzlama ve kar küreme çalışmalarını sürdürüyor. Yağışın ilerleyen saatlerde etkisini daha artırması bekleniyor.
Kütahya beyaza büründü
25.12.2018 - 13:52 | Son Güncelleme: 25.12.2018 - 13:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kütahya'da kar yağışı etkili oldu. Sabah saatlerinde başlayan karla karışık yağmur ilerleyen saatlerde yerini kar yağışına bıraktı.
Etiketler : kütahya,
595134 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/595134.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER