Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yoğun kar yağışı kısa sürede kent merkezinde araçları ve binaları beyaza bürüdü. Kütahya Belediyesi'ne bağlı ekipler ise tuzlama ve kar küreme çalışmalarını sürdürüyor. Yağışın ilerleyen saatlerde etkisini daha artırması bekleniyor.