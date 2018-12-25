Yoğun kar yağışı kısa sürede kent merkezinde araçları ve binaları beyaza bürüdü. Kütahya Belediyesi'ne bağlı ekipler ise tuzlama ve kar küreme çalışmalarını sürdürüyor.  Yağışın ilerleyen saatlerde etkisini daha artırması bekleniyor.