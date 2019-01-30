Trafik polisi eskortluğunda askeri tırın taşıdığı iş makinesi Ceylanpınar şehir merkezinden geçerek vatandaşların meraklı bakışları altında TİGEM Ceylan Kapı istikametine doğru yol aldı. Askeri tırın Suriye sınırında bulunan askeri birliklerde görev yapacağı iddia edildi.
Sınıra şehir merkezinden böyle geçtiler! Devasa boyutta...
30.01.2019 - 20:00 | Son Güncelleme: 30.01.2019 - 20:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suriye'nin sınır komşusu olan Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine gelen dev boyuttaki askeri iş makinesi, sınır birliklerine gönderildi.
Etiketler : Suriye,
601283 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/601283.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER