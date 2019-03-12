Alınan bilgiye göre, Yomra ilçesinde bulunan özel bir üniversitede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle binanın dış yüzeyi ve çatısı alev alırken, yangına Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri müdahale ederken, yangının neden çıktığı henüz belirlenemedi.
Trabzon'da özel bir üniversitede yangın
12.03.2019 - 09:37 | Son Güncelleme: 12.03.2019 - 10:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Trabzon'da bugün sabah saatlerinde özel bir üniversitenin Yomra ilçesindeki binasında yangın çıktı. Çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor .
Kaynak: İHA
Etiketler : Trabzon,yangın,üniversite,
609907 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/609907.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER