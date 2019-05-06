Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hakkari'de FETÖ'nün darbe girişimi davasında bir sanığın ağırlaştırılmış müebbet, aralarında dönemin Dağ ve Komando Tugay Komutanı eski tuğgeneral Ahmet Otal'ın da bulunduğu 7 sanığın müebbet, 10 sanığın da 12 ile 15 yıl arasında değişen hapis cezasına çarptırılması kararlaştırıldı.