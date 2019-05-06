Hakkari'de FETÖ'nün darbe girişimi davasında bir sanığın ağırlaştırılmış müebbet, aralarında dönemin Dağ ve Komando Tugay Komutanı eski tuğgeneral Ahmet Otal'ın da bulunduğu 7 sanığın müebbet, 10 sanığın da 12 ile 15 yıl arasında değişen hapis cezasına çarptırılması kararlaştırıldı.
Darbe girişimi davasında eski tuğgeneral Ahmet Otal'a müebbet hapis
06.05.2019 - 11:47 | Son Güncelleme: 06.05.2019 - 12:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hakkari'de FETÖ'nün darbe girişimi davasında dönemin Dağ ve Komando Tugay Komutanı eski tuğgeneral Ahmet Otal, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Kaynak: AA
Etiketler : Hakkari,FETÖ,
622549 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/622549.aspx
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