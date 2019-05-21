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Irak'ın kuzeyine hava harekatı
21.05.2019 - 09:33 | Son Güncelleme: 21.05.2019 - 09:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MSB:"Irak kuzeyi Avaşin-Basyan bölgesine düzenlenen hava harekâtı neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu."
Etiketler : ırak,kuzey,hava harekatı,
626020 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/626020.aspx
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