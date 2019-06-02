Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekatında, Hava Kuvvetlerimiz de gece gerçekleştirdikleri harekatla PKK’lı teröristlere ait hedefleri başarıyla imha etti" ifadesi kullanıldı.