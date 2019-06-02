Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekatında, Hava Kuvvetlerimiz de gece gerçekleştirdikleri harekatla PKK’lı teröristlere ait hedefleri başarıyla imha etti" ifadesi kullanıldı. 

 