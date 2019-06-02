MSB:"Irak kuzeyi Avaşin Basyan bölgesinde yerleri belirlenen 4 PKK’lı bölücü terörist ve bir doçka uçaksavar silahı hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi."
Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 4 terörist etkisiz hale getirildi
02.06.2019 - 10:48 | Son Güncelleme: 02.06.2019 - 10:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Irak kuzeyi Avaşin Basyan bölgesinde yerleri belirlenen 4 PKK’lı bölücü terörist ve bir doçka uçaksavar silahı hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi.
Etiketler : törerist,operasyon,
628871 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/628871.aspx
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