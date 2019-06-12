Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye ve KKTC koordinasyonunda düzenlenen Şehit Teğmen Caner Gönyeli -2019 Arama Kurtarma Tatbikatı’nın ilk aşaması olana kara safhası başarıyla tamamlandı. Nefes kesen anların yaşandığı tatbikat, Girne 101 Evler (St. Hilarion) bölgesinde gerçekleştirildi. KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın da izlediği tatbikatın senaryosuna göre; İzmir-Ercan güzergâhında uçuş yapan özel bir havayolu şirketine ait bir yolcu uçağı, iniş için alçalmaya başladığı sırada Girne semalarında tehlike sinyali verdi. Bunun üzerine, Türkiye’den ve KKTC’den bölgeye sevk edilen arama kurtarma uçağı, arama kurtarma helikopteri ve karadan intikal eden ekipler düşen uçaktaki yolcuları kurtardı ve görev başarıyla tamamlandı. Türkiye ile KKTC Arama Kurtarma Teşkilatı’nda yer alan sivil ve askerî unsurların katılımıyla yapılan tatbikatta, arama kurtarma unsurlarının koordinasyonu ve birlikte çalışma usulleri geliştirildi. İnsani yardım ve işbirliği konularında Türkiye ve KKTC’nin imkân ve kabiliyetleri denendi. Tatbikat süresince KKTC Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığının tasarlayıp ürettiği insansız hava aracı (İHA) “Multicopter”in aktardığı görüntüler, komuta merkezinden anlık olarak takip edildi. Tatbikat, bugün Gazimağusa açıklarında yapılacak deniz safhasıyla sona erecek.

“SARSILMAZ KARDEŞLİK”

Bu arada Millî Savunma Bakanı Hulûsi Akar Türkiye-Azerbaycan Kara Kuvvetleri unsurlarınca Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’nde gerçekleştirilen fiili atışlı Sarsılmaz Kardeşlik 2019 Tatbikatı’nın “Seçkin Gözlemci Günü”ne katıldı. Hedeflerin kara ateş destek vasıtaları ve helikopterlerle tam isabetle vurulduğu tatbikatı, Türk ve Azerbaycan bayraklarını taşıyan helikopterle SU-25 savaş uçaklarının geçişiyle sona erdi. Bakan Akar “Kardeş ülke Azerbaycan ve Türkiye her türlü tehdit ve tehlikeye karşı, kederde ve kıvançta bir ve beraberdir” dedi.

KKTC CUMHURBAŞKANI AKINCI: GERGİNLİK İSTEMİYORUZ

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, bölgede yaşanan gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Akıncı, ‘’Doğu Akdeniz’de yaşanan gerginlikler hiç birimizin arzu ettiği bir durum değil. Doğu Akdeniz bir barış gölü, bir barış havzası hâline gelebilir. Buradan herkes yararlanır. Biz, gerginlik siyaseti, çatışma siyaseti istemiyoruz. Barış, uzlaşma istiyoruz” dedi. Akıncı Rumların tehdidine ise “Biz de gereğini yaparız” cevabını verdi.