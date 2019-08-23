Temaslarda bulunmak üzere Lübnan’da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, başkent Beyrut’ta İçişleri Bakanı Raya Hassan ile görüşme gerçekleştirdi.
Bakan Çavuşoğlu, Lübnan İçişleri Bakanı Hassan ile görüştü
23.08.2019 - 18:33 | Son Güncelleme: 23.08.2019 - 18:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lübnan İçişleri Bakanı Raya Hassan ile bir araya geldi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Mevlüt Çavuşoğlu,Raya Hassan,
645793 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/645793.aspx
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