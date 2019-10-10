AFAD ve askeri yetkililer, Suriye'nin Tel Abyad kentinin karşısında bulunan Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde incelemede bulundu. Sınır hattında ilerleyen araçlarla, olası bir olumsuzlukta neler yapılabileceği yerinde incelendi.
AFAD ve askeri yetkililer Suriye sınırında incelemede bulundu
10.10.2019 - 10:39 | Son Güncelleme: 10.10.2019 - 10:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
AFAD ve askeri yetkililer, Suriye'nin Tel Abyad kenti sınırında incelemede bulundu.
Kaynak: İHA
Etiketler : AFAD,askeri yetkililer,suriye sınırı,story_,
655435 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/655435.aspx
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