Erzincan İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, Refahiye ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitim yapılan okullarda bugün eğitime 1 gün ara verildiğini bildirdi.
Erzincan Refahiye’de taşımalı eğitime kar tatili
02.12.2019 - 08:49 | Son Güncelleme: 02.12.2019 - 08:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Erzincan’ın Refahiye ilçesinde gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı, etkisini sürdürüyor. İlçede taşımalı eğitim uygulanan yerlerde okular tatil edildi.
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