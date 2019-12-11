Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ilişkiler ve Suriye başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı.
Erdoğan ile Putin telefonda görüştü
11.12.2019 - 20:59 | Son Güncelleme: 11.12.2019 - 21:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Sayın Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Etiketler : erdoğan,
668117 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/668117.aspx
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