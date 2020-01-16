AA Genel Müdürü Kazancı, "Mısır'da gözaltına alınan 4 çalışanımızdan Hilmi Balcı serbest bırakıldı. Diğerlerinin de salıverilmesini bekliyoruz." dedi.
AA Genel Müdürü Kazancı: 4 çalışanımızdan biri serbest bırakıldı
16.01.2020 - 21:48 | Son Güncelleme: 16.01.2020 - 21:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
AA Genel Müdürü Kazancı, "Mısır'da gözaltına alınan 4 çalışanımızdan Hilmi Balcı serbest bırakıldı. Diğerlerinin de salıverilmesini bekliyoruz." dedi.
Etiketler : Kazancı,
675517 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/675517.aspx
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