Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü’nde Kuveyt Ulusal Meclis Başkanı Marzuk Ali El Ganim’i kabul etti. Kabul basına kapalı olarak gerçekleşti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Ulusal Meclis Başkanı Marzuk Ali El Ganim’i kabul etti
24.01.2020 - 20:37 | Son Güncelleme: 24.01.2020 - 20:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Ulusal Meclis Başkanı Marzuk Ali El Ganim’i kabul etti.
Kaynak: İHA
Etiketler : cumhurbaşkanı erdoğan,Kuveyt,Ulusal Meclis Başkanı Marzuk Ali El Ganim,
677165 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/677165.aspx
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