Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesindeki Tel Abyad'da eylem hazırlığında PKK/YPG'li 5 terörist, gizlendikleri evlerde silahlarıyla birlikte sağ yakalandı." ifadelerine yer verildi.
Tel Abyad'da eylem hazırlığındaki 5 terörist yakalandı
24.02.2020 - 12:09 | Son Güncelleme: 24.02.2020 - 12:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığından, Barış Pınarı bölgesindeki Tel Abyad'da eylem hazırlığındaki PKK/YPG'li 5 teröristin, gizlendikleri evlerde silahlarıyla birlikte sağ yakalandığı bildirildi.
Kaynak: AA
Etiketler : msb,
683622 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/683622.aspx
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