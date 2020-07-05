Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Normal şartlarda 27 Haziran Cumartesi günü gerçekleşmesi gereken MHP İl Başkanları Toplantısı, dün Genel Başkan Devlet Bahçeli liderliğinde gerçekleşti. Bahçeli, konuşmasında baro düzenlemesine tepki için TBMM önünde toplanan baro başkanlarına tepki göstererek “Hiç kimse Fransa’yı kasıp kavurmuş sarı yeleklilerin eylemlerine özenmeyi, Gezi benzeri bir kalkışmanın fitilini tutuşturmayı aklından ve hayalinden geçirmemelidir. Zira sonuçları ağır olacaktır” dedi. Bahçeli, “Savunmayı savunuyoruz, bahanesiyle sokaklara dökülen baronlaşmış bazı baroların kanun dışı yol ve zorlamalara tevessül etmeleri Türkiye’nin belini bükmeyi amaçlayan çevrelere koz vermektir. Yıllardır baroları kendi çiftlikleri haline getirenlerin, ideolojik saplantılarla dar kadroculuk yapanların gayriahlaki ayrıcalıkları sorgulanmalı, nihai olarak sonlandırılmalıdır” ifadelerini kullandı.

Bahçeli, Ayasofya’nın ibadete açılmasıyla ilgili olarak da “Haklı beklentimizin hilafına, egemenlik haklarımıza yönelik, özellikle ABD ve AB kaynaklı şantaj ve saldırganlıklar bizim nazarımızda yok hükmündedir. Danıştay’ın konuyla ilgili makul, mukaddesatımıza saygılı ve maşerî vicdana müzahir tarihî nitelikli kararını kısa zaman içinde açıklayarak tartışmalara son noktayı koyacağını ümit ediyoruz” dedi.

CHP’nin FETÖ’nün geçim kapısı hâline geldiğini söyleyen Bahçeli şunları kaydetti: Bir zamanlar AK Parti’den nemalanan, üstelik koltuk ve şöhret kazanan, sonra da kulaklarına fısıldanan dedikodulara kanıp indikleri treni taşlamaya başlayanların CHP’nin kuytusunda ikbal arayışları sadece bir tenakuz değil, aynı zaman tenkit edilmesi gereken bir erdemsizlik örneğidir. CHP yola dökülen eskileri toplayarak, hurdaya çıkmış isimleri zillet şemsiyesi altına alarak siyasette mevki elde edip mesafe katedeceğini zanneden acıklı ve arızalı bir zihniyetin ta kendisidir.