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FETÖ'nün Kıbrıs yapılanması davasında karar çıktı
29.07.2020 - 12:16 | Son Güncelleme: 29.07.2020 - 12:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kıbrıs'ta konuşlu Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Kolordu Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 2’si tutuklu 10 sanıklı davada karar açıklandı. Mahkeme, 9 sanığı 2 yıl 2 ay 7 gün ile 15 yıl arasında hapis cezasına çarptırırken, 1 sanığın ise beraatına karar verdi.
Kaynak: İHA
Etiketler : KKTC,FETÖ,
721431 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/721431.aspx
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