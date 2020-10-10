Terör örgütünün yayın organlarında yer alan açıklamanın ardından PKK ve YPG sempatizanları, sosyal medyada Hatay yangını üzerinden reklam peşine düştü. Bu gelişmelerin ardından Ateşin Çocukları İnsiyatifi nedir, kimdir sorularına yanıt aranmaya başlandı.
'O çocuklar' saldırıyı üstlendi
10.10.2020 - 17:31 | Son Güncelleme: 10.10.2020 - 17:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hatay'daki yangını terör örgütü PKK'nın "Ateşin Çocukları İnsiyatifi" adlı grup üstlendi.
Etiketler : Hatay,
737934 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/737934.aspx
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