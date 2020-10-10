Terör örgütünün yayın organlarında yer alan açıklamanın ardından PKK ve YPG sempatizanları, sosyal medyada Hatay yangını üzerinden reklam peşine düştü. Bu gelişmelerin ardından Ateşin Çocukları İnsiyatifi nedir, kimdir sorularına yanıt aranmaya başlandı.