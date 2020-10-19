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Azerbaycan Ordusu'nun işgalden kurtardığı yerleşim yeri sayısı 78’e ulaştı
19.10.2020 - 09:07 | Son Güncelleme: 19.10.2020 - 09:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MSB:"Kahraman Azerbaycan Ordusu ateşkese rağmen sivillere saldıran Ermenistan’a cevabı cephede vermeye devam ediyor. Ele geçirilen 13 köy ile birlikte işgalden kurtarılan yerleşim yeri sayısı 78’e ulaştı."
Kaynak: İHA
Etiketler : MSB,
740013 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/740013.aspx
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