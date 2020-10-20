MSB:"Zeytin Dalı bölgesinde biri Kandil kadrosunda olmak üzere tespit edilen 4 PKK/YPG’li terörist Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi."
MSB:4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi
20.10.2020 - 14:45 | Son Güncelleme: 20.10.2020 - 14:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MSB:"Zeytin Dalı bölgesinde biri Kandil kadrosunda olmak üzere tespit edilen 4 PKK/YPG’li terörist Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi."
Etiketler : MSB,
740321 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/740321.aspx
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