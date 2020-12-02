Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 90 milyon lira destek sağlayacakları gençlik projelerine başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
Kasapoğlu, gençlik projelerine başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu
02.12.2020 - 11:06 | Son Güncelleme: 02.12.2020 - 11:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 90 milyon lira destek sağlayacakları gençlik projelerine başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
Etiketler : Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu,
750458 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/750458.aspx
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