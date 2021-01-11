Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu'nu kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.
Erdoğan, KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu'nu kabul etti
11.01.2021 - 21:37 | Son Güncelleme: 11.01.2021 - 21:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu'nu kabul etti
Etiketler : erdoğan,Tahsin Ertuğruloğlu,
759243 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/759243.aspx
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